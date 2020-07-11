Соловьев высмеял информацию в СМИ о планах адвоката Ефремова засудить его

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял появившееся в СМИ сообщение о том, что адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен подать на него в суд за разглашение результатов экспертизы. Такую реакцию ведущий показал в эфире своего канала на YouTube.

«То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ?» — задался вопросом Соловьев.

При этом он призвал уточнить, какой именно закон нарушил ведущий.

Соловьев также обратился к адвокату семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинскому с вопросом, не будет ли тот кидать камень в ведущего, которого захотят повести правоохранители в тюрьму по заявлению Пашаева.

«Нет, Владимир, мы все вас будем защищать», — ответил Добровинский.

Ранее Пашаев заявил, что попросил следователя возбудить дело по статье 310 УК России «Разглашение данных предварительного следствия» против телеведущего и журналиста Владимира Соловьева, который показал заключение эксперта по делу о смертельном ДТП. Согласно документу, за рулем в момент аварии был Ефремов.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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