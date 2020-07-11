Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом, он госпитализирован. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Семья и работники прошли тестирование, ждут результатов», — добавил актер.

Также Баччан попросил всех тех, кто за последние 10 дней контактировал с ним, сдать тест на COVID-19.

Амитабх Баччан является одним из самых популярных и известных актеров Индии. Он снялся в таких фильмах, как «Месть и закон», «И в печали, и в радости», «Раджа» и других.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ампутация не спасла: коронавирус убил звезду Бродвея