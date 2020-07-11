Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом

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Актерский состав фильма «Великий Гэтсби» Амитабх Баччан, Леонардо Ди Каприо, Кэри... Актерский состав фильма «Великий Гэтсби» Амитабх Баччан, Леонардо Ди Каприо, Кэри...
Актерский состав фильма «Великий Гэтсби» Амитабх Баччан, Леонардо Ди Каприо, Кэри...
Francois Mori/AP Photo

Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом, он госпитализирован. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Семья и работники прошли тестирование, ждут результатов», — добавил актер.

Также Баччан попросил всех тех, кто за последние 10 дней контактировал с ним, сдать тест на COVID-19.

Амитабх Баччан является одним из самых популярных и известных актеров Индии. Он снялся в таких фильмах, как «Месть и закон», «И в печали, и в радости», «Раджа» и других.

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