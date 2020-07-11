В Совфеде осудили «водевиль» адвокатов по делу Ефремова
Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал адвокатское сообщество остановить «водевиль» адвокатов по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Клишас заявил, что обратился в Федеральную палату адвокатов с критикой. Он также призывал вспомнить, что «адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито».
Сейчас в отношении юристов возбуждены дисциплинарные дела в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката.
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