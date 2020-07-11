Сын заявил о необратимых нарушениях мозга у Бари Алибасова

Врачи психиатрической клиники выявили у продюсера Бари Алибасова психоз на последней стадии алкоголизма, сообщает kp.ru со ссылкой на сына продюсера Бари Алибасова-младшего.

По словам сына, у Алибасова обнаружены «необратимые нарушения коры головного мозга» из-за корсаковского психоза, который обычно появляется на последней стадии алкоголизма. При этом, по прогнозам врачей, шансы на выздоровление составляют всего 2%.

Ранее СМИ сообщили, что Бари Алибасов был отправлен в психиатрическую клинику.

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