В ЮНЕСКО выразили сожаление о решении Турции по статусу собора Святой Софии

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразил глубокое сожаление по поводу действий турецких властей, которые приняли решение превратить собор Святой Софии в мечеть без предварительного обсуждения с организацией, сообщает РИА «Новости».

«Генеральный директор ЮНЕСКО глубоко сожалеет о решении турецких властей, принятом без предварительного диалога, изменить статус Святой Софии», — говорится в коммюнике ЮНЕСКО.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии

Турецкие власти вернули собору Святой Софии статус мечети

В РПЦ сравнили превращение Святой Софии в мечеть с пожаром в Нотр-Даме