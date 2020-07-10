В ЮНЕСКО выразили сожаление о решении Турции по статусу собора Святой Софии

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразил глубокое сожаление по поводу действий турецких властей, которые приняли решение превратить собор Святой Софии в мечеть без предварительного обсуждения с организацией, сообщает РИА «Новости».

«Генеральный директор ЮНЕСКО глубоко сожалеет о решении турецких властей, принятом без предварительного диалога, изменить статус Святой Софии», — говорится в коммюнике ЮНЕСКО.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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