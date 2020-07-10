Шайя ЛаБаф сделал татуировку на всю грудь для роли в «Выбивая долги»

Американский актер Шайя ЛаБаф сделал татуировку на всю грудь ради роли в новом фильме «Выбивая долги». Об этом сообщает Hypebeast.

Так, на груди актера появился черный рисунок с изображением Мадонны, обнимающей клоуна.

Внизу татуировки есть надпись Creeper, которая несет отсылку к кличке героя, которого сыграл ЛаБаф.

Режиссер картины Дэвид Эйра похвалил актера за профессионализм и мастерство, а также заявил, что ранее не видел актеров, которые могут столько сделать для роли.

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