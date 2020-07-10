Звезда «Левиафана» снимется в британском шпионском сериале

Звезда фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» Анна Уколова снимется в четырехсерийном британском фильме про советского разведчика, сообщает РИА «Новости».

Для съемок российскую актрису пригласили в Англию. «Продюсеры посмотрели «Левиафан», и им показалось, что моя героиня очень натуральная, настоящая русская душа. Я сказала, что я патриот родины и не хотела бы играть плохого русского, но ничего такого нет», — уточняет Уколова. Она будет играть русскую пассию шпиона. «Она английского не знает, как и я, только кивает ему в ответ», — рассказала Уколова.

Начало съемок назначено на октябрь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Съемки сериала по «Властелину колец» разморозят в Новой Зеландии

— Паулина Андреева предстала в образе возлюбленной Виктора Цоя

— Стартовали съемки двадцатого сезона «Тайн следствия»