Играм без ЛГБТ-персонажей не дадут премию BAFTA

Организаторы присуждаемой компьютерным играм премии BAFTA Games Awards рассказали о новых стандартах награждения, передает GamesIndustry.

Теперь для получения награды «Лучшая британская игра» и в играх, и среди их разработчиков обязательно присутствие расового, гендерного и другого разнообразия. Главные герои должны принадлежать к одной из этих групп.

В играх без сюжета количество ЛГБТ-персонажей должно быть не меньше 10%, а количество мужчин должно быть равным количеству женщин.

Новые правила вступят в силу с 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опубликован трейлер реалити-шоу по игре The Sims

— Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»

— Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077