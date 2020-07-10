Адвокат Ефремова внес ясность в слухи о допросе двух актеров

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев внес ясность в слухи о вызове на допрос актеров Дарьи Белоусовой и Ивана Стебунова в рамках дела о сбыте наркотиков.

Сам Ефремов был допрошен по этому делу в качестве свидетеля. «Это все фантазии и чушь», — опроверг Пашаев в беседе с РИА «Новости» сообщения о допросе и об обыске у Белоусовой.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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