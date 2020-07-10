Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Подруга актера Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович заявила, что его семья готовится к худшему, в случае если актера отправят в тюрьму. Об этом она заявила в интервью «СтарХиту».

Журналист издания задал ей вопрос о том, сможет ли жена Ефремова Софья «потянуть» троих несовершеннолетних детей. По словам Беркович, семья артиста понимает, что может остаться одна.

«Старшей девочке 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей.<...>Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни», — сказала Беркович.

Она также отметила, что Ефремов является «небогатым» человеком. Все заработанное он тратит на других, заявила Беркович.

По ее словам, актер «достаточно скромно одевается», передвигается «на обычной машине», а «больших изысков вокруг Ефремова никогда не было».

«Его жена Софья тоже работает, она звукорежиссер, причем работала всегда — неважно, зарабатывал муж больше или меньше. Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может», — добавила Беркович.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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