Дмитрий Медведев рассказал о своем последнем походе на концерт
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о последнем концерте, на котором побывал.
В новом интервью он признался, что не следил за отменой концертов во время пандемии, потому что ему было «не до этого». «В последний раз я был на концерте Ричи Блэкмора в Петербурге. Давно уже было», — цитирует Медведева сайт kp.ru.
Медведев счел нужным подчеркнуть, что «всегда слушал разную музыку — и классику, и рок-музыку». Ранее Дмитрий Медведев не раз признавался в любви к творчеству группы Блэкмора Deep Purple.
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