Артист балета Сергей Полунин показал фотографию без портрета Путина на груди

Российский артист балета Сергей Полунин опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой видна его грудь без татуировки с портретом президента России Владимира Путина. Пост сопровождается текстом: «Зачем мы скрываем правду? Ха-ха», более никаких пояснений не приводится.

На данный момент в Instagram Полунина всего три поста, все старые публикации, в том числе посты, где он показывал свою татуировку и российский паспорт, были удалены.

Всемирно известный танцовщик украинского происхождения сделал на груди татуировку с портретом Путина в конце 2018 года. После этого он опубликовал фотографию с российским паспортом. На ней было видно, что документ был выдан ему в конце октября того же года.

Получить разъяснения у артиста или его представителей о том, когда была сделана опубликованная фотография, «Газете.Ru» пока не удалось.