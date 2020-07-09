Четырехлетний сын утонувшей звезды «Хора» рассказал о гибели мамы

Сын 33-летней актрисы Наи Риверы в беседе с полицейскими подтвердил ее гибель, сообщает TMZ.

Ребенка нашли одного на лодке на озере Пиру в Калифорнии 8 июля. Четырехлетний Джози рассказал, что мама прыгнула в воду, но не смогла всплыть.

Дайверы ищут тело звезды сериала «Хор», к поискам подключили вертолет и дрон.

В первом сезоне «Хора» Ная Ривера сыграла второстепенную героиню Сантану Лопес. Во втором сезоне ее персонаж стал одним из центральных. Джози был рожден в браке актрисы с актером Райаном Дорси, брак распался через год после появления ребенка на свет.

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