Стартовали съемки двадцатого сезона «Тайн следствия»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки двадцатого сезона детективного сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли, сообщает SpbDnevnik.

Ковальчук снова сыграет следовательницу Марию Швецову. «В новом сезоне Марию Швецову и ее коллег по следственному отделу ждут новые испытания на службе и в личной жизни. Неожиданные повороты сюжета, борьба характеров и амбиций, многоходовые преступления и сюрпризы в жизни главных героев будут держать зрителей нового сезона в напряжении до самого финала», — обещают на телеканале «Россия».

Съемки режиссеры Егор Баринов и Егор Абросимов также будут вести в Карелии.

Премьера пилотных серий первого сезона сериала состоялась 1 сентября 2000 года на телеканале НТВ.

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