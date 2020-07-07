Джонни Депп на суде объяснил, почему разгромил номер отеля

Актер Джонни Депп во время суда по иску к The Sun о клевете объяснил, почему разгромил номер отеля 26 лет назад.

Как напомнил ему адвокат его экс-супруги Эмбер Херд, ему пришлось заплатить $10 тыс. за погром в номере. «Я швырнул кровать через комнату. Не помню, но со стен ничего не срывал. Сломал вазу, еще несколько вещей», — цитирует Деппа Sky News.

Артист объяснил, что у него были «пара плохих дней», а вечер погрома стал кульминацией того «неприятного времени».

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом насилии по отношению к Эмбер Херд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде