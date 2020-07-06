Коклюшкин ответил на заявление Петросяна в прокуратуру

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин прокомментировал заявление юмориста Евгения Петросяна в прокуратуру, поданное из-за слов Коклюшкина о супруге Петросяна Татьяне Брухуновой.

Коклюшкин утверждает, что ничего оскорбительного в отношении женщины не говорил. «Отвечаю, что в «Собеседнике» была статья, состоящая из двух частей. Первая под моим именем, я отвечал на вопросы. Она нормальная. Вторая часть – там написано, что артист, который не хочет называть свое имя, а дальше его уже текст идет довольно резковатый», — цитирует Коклюшкина «Рен ТВ». По его словам, при перепечатке материала другие издания приписали ему чужие резкие слова.

Ранее сатирик якобы заявил, что брак с молодой супругой вредит карьере Петросяна.

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