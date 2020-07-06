Автор главной темы «Бригады» о смерти Эннио Морриконе: благодаря ему появились великие фильмы

Музыка прославленного итальянского композитора Эннио Морриконе превращала хорошие фильмы в величайшие. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор музыки к сериалу «Бригада» Алексей Шелыгин.

«Это был действительно выдающийся композитор, который своей музыкой создал целый мир. Этот мир воплотился в лучших его музыкальных произведениях, которые мы слышим во многих величайших фильмах. Эти фильмы во многом и стали великими именно благодаря ему. Его музыка отражала драматургию. Очень много он вносил своего отношения. Это была не просто музыка что-то иллюстрирующая. Наоборот, всегда это было полное погружение в мир того фильма, для которого он писал музыку, и сам по себе [Морриконе] давал некую свою оценку тому, что происходят на экране – поэтому в его музыке есть душа», — пояснил собеседник издания.

Эннио Морриконе умер 6 июля. Композитору был 91 год. Всемирную известность Морриконе принесла работа над фильмами Серджо Леоне: «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Однажды на Западе». Впоследствии он работал со многими режиссерами, в числе которых Джон Карпентер, Оливер Стоун и Роман Полански.

В 2004 году Морриконе написал музыку к фильму российского режиссера Владимира Хотиненко «72 метра».

Свой первый «Оскар» он получил за композицию для вестерна «Омерзительная восьмерка». Всего на эту награду композитор номинировался пять раз.