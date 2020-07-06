Сталлоне работает над режиссерской версией «Рокки 4»

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне проговорился о работе над режиссерской версией четвертой части фильма о боксере Рокки Бальбоа.

Как рассказал Сталлоне в своем официальном Instagram, работа уже началась. «Это будет удивительно», — уверен Сталлоне.

Фильм «Рокки 4» вышел в 1985 году. В этой части спортивной франшизы герой Сталлоне сражается с советским боксером Иваном Драго в исполнении Дольфа Лундгрена.

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