Решивший баллотироваться в президенты США Канье Уэст может не успеть собрать документы

Американский рэпер Канье Уэст, который выразил желание участвовать в президентских выборах США 2020 года, может столкнуться с техническими сложностями. Об этом пишет USA Today.

Отмечается, что музыкант может уже не собрать и зарегистрировать необходимое количество подписей, поддерживающих его избирателей в штатах Нью-Йорк, Техас, Мэн, Северная Каролина и Нью Мексико, так как дедлайн истек еще 25 июня. Также сроки сбора подписей истекают еще в нескольких ключевых штатах в средине июля — начале августа. Если Уэст не успеет зарегистрировать свою кандидатуру в каких-либо штатах, то на их территории его имени не будет в избирательных бюллетенях.

Ранее рэпер написал на своей странице в Twitter, что планирует баллотироваться на пост президент США в 2020 году.

Основная борьба на выборах пройдет 3 мая. Два главных участника выборов – нынешний президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

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