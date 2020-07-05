Наталья Орейро завела Instagram
Латиноамериканская актриса и певица Наталья Орейро создала аккаунт в Instagram.
Первой публикацией у артистки стало видео, к которому она прикрепила русские субтитры для многочисленных поклонников из России.
В ролике звезда пылесосит дома и задается риторическим вопросами, чем же занять себя на карантине.
«Я спрашиваю себя, что же еще я могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать Instagram? Я сделаю Instagram!» — сказала певица.
Спустя семь часов после выхода ее первой публикации на Орейро подписались 22,8 тысячи человек.
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