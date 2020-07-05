Наталья Орейро завела Instagram

Латиноамериканская актриса и певица Наталья Орейро создала аккаунт в Instagram.

Первой публикацией у артистки стало видео, к которому она прикрепила русские субтитры для многочисленных поклонников из России.

В ролике звезда пылесосит дома и задается риторическим вопросами, чем же занять себя на карантине.

«Я спрашиваю себя, что же еще я могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать Instagram? Я сделаю Instagram!» — сказала певица.

Спустя семь часов после выхода ее первой публикации на Орейро подписались 22,8 тысячи человек.

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