Группа The Hatters открыла серию концертов для автомобилистов в Москве

Петербургская рок-группа The Hatters 4 июля дала первый концерт специальной серии выступлений Live & Drive в столице, передает ТАСС.

Уточняется, что на парковке спорткомплекса «Лужники» собралось около 200 автомобилей.

«Вы не представляете, как мы по вам соскучились», — обратился к зрителям после долгой паузы из-за пандемии коронавируса лидер группы Юрий Музыченко.

Концерты Live & Drive могут посетить только зрители на автомобилях. Такой формат позволяет соблюдать требование социальной дистанции во избежание распространения коронавируса. В рамках данного проекта запланированы также концерты Zivert, Леонида Агутина, «Сплин», Дианы Арбениной, Басты и других.