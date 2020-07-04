Группа The Hatters открыла серию концертов для автомобилистов в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Выступление группы «The Hatters» на музыкальном фестивале «Дикая мята» в... Выступление группы «The Hatters» на музыкальном фестивале «Дикая мята» в...
Выступление группы «The Hatters» на музыкальном фестивале «Дикая мята» в...
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Петербургская рок-группа The Hatters 4 июля дала первый концерт специальной серии выступлений Live & Drive в столице, передает ТАСС.

Уточняется, что на парковке спорткомплекса «Лужники» собралось около 200 автомобилей.

«Вы не представляете, как мы по вам соскучились», — обратился к зрителям после долгой паузы из-за пандемии коронавируса лидер группы Юрий Музыченко.

Концерты Live & Drive могут посетить только зрители на автомобилях. Такой формат позволяет соблюдать требование социальной дистанции во избежание распространения коронавируса. В рамках данного проекта запланированы также концерты Zivert, Леонида Агутина, «Сплин», Дианы Арбениной, Басты и других.