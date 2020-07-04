Группа The Hatters открыла серию концертов для автомобилистов в Москве
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Петербургская рок-группа The Hatters 4 июля дала первый концерт специальной серии выступлений Live & Drive в столице, передает ТАСС.
Уточняется, что на парковке спорткомплекса «Лужники» собралось около 200 автомобилей.
«Вы не представляете, как мы по вам соскучились», — обратился к зрителям после долгой паузы из-за пандемии коронавируса лидер группы Юрий Музыченко.
Концерты Live & Drive могут посетить только зрители на автомобилях. Такой формат позволяет соблюдать требование социальной дистанции во избежание распространения коронавируса. В рамках данного проекта запланированы также концерты Zivert, Леонида Агутина, «Сплин», Дианы Арбениной, Басты и других.