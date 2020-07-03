Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова в беседе с телеканалом «Москва 24» заявил, что артист отказался признавать вину в ДТП со смертельным для другого водителя исходом.

По словам Эльмана Пашаева, более подробно пояснить позицию Ефремова он не может .«Данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», – не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», – сказал защитник.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «С ума сойдет»: адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

— Адвокат Ефремова не ждал появления нового потерпевшего в деле о ДТП

— ФСИН заявила об отсутствии нарушений домашнего ареста Ефремовым