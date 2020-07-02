ТАСС: актер Сынгаевский признал вину в хищении денег со счетов умерших

Актер Владимир Сынгаевский, которого обвиняют по делу о мошенничестве, признался, что крал деньги со счетов умерших людей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

По словам источника, актер полностью признал вину в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

«Он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного расследования дела», — сказал собеседник агентства.

Ранее Сынгаевскому утвердили обвинение в соответствии со статьями «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», а также «Покушение на мошенничество».

Актер исполнял эпизодические роли в культовых советских фильмах, в том числе «Д'Артаньян и три мушкетера», «Покровские ворота», а также «Не бойся, я с тобой».

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