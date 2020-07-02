«Америка поглупела»: Марк Хэмилл прокомментировал перезапуск «Бивиса и Баттхеда»

Исполнитель роли Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны» Марк Хэмилл отреагировал на решение Comedy Central перезапустить мультсериал «Бивис и Баттхед».

У себя в Twitter он отметил, что сейчас идеальное время для этого мультфильма. «Америка заметно поглупела с тех пор, как их показывали в последний раз», — написал он.

Ранее стало известно, что руководство кабельного канала Comedy Central объявило о решении выпустить два новых сезона мультсериала «Бивис и Баттхед», которыми займется его создатель Майк Джадж. Среди тем, которые заявлены в мультсериале – сложности поиска первой работы для нового поколения, сатира офисной рабочей культуры, трудности поколения Z, расовые конфликты, исследование привилегий, а также проблемы, с которыми сталкиваются темнокожие женщины.

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