Моргенштерн оказался долларовым миллионером

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Алиев) оказался долларовым миллионером. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу «Че Каво», озвучив свои заработки.

По словам рэпера, около 350 тыс. руб. ему приносит монетизация на YouTube, реклама в ролике у звезды стоит около полутора млн руб., в клипе — около пяти млн. «Сторис у меня стоят от 500 тыс., то есть мои 15 секунд стоят полмиллиона. Фотопост — 600-800 тыс., видео — 1,2 млн», — цитирует музыканта Teleprogramma.pro.

Моргенштерн утверждает, что тратит почти все заработанное.

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