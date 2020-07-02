Апексимова прокомментировала сообщения о суде с актрисой Сотириади

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова заявила, что не получала извещения об апелляции по делу актрисы и режиссера Ренаты Сотириади, которая подала иск в суд к театру с требованием восстановить ее на работе.

«Нет, апелляции нет», — сказала Апексимова «Газете.Ru» и добавила, что дело Сотириади было отклонено.

«Дело было отклонено, потому что Рената Сотириади была сокращена. Она не была уволена, ее должность была сокращена, она находилась в должности заместителя директора по Малой сцене», — пояснила она.

Ранее в Таганском районном суде Москвы рассказали, что Сотириади подала иск против Театра на Таганке с требованием восстановить ее на работе. По информации ТАСС, первый иск по этому делу был отклонен судом в 2017 году. Однако теперь актриса обратилась с апелляцией.

«Иск Сотириади к ГБУК «Московский театр на Таганке» с требованием о восстановлении ее на работе зарегистрирован, его рассмотрение назначено на 6 июля», — отметили в суде.

При этом сама Сотириади в беседе с «Федеральным агентством новостей» (ФАН) назвала информацию о действующих судебных разбирательствах «ложной».

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