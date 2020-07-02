Мацуев даст первый в истории «Зарядья» опен-эйр

Пианист Денис Мацуев отметит 45-летие концертом в парке «Зарядье», сообщает РИА «Новости».

В праздничном концерте примут участие звезды классической сцены и известные джазовые музыканты, совместив любимые направления артиста — классику и джаз. «Этот концерт – особенный для меня. Праздничный опен-эйр из живописного «Зарядья» с прямой трансляцией по всему миру – это важный этап возвращения после вынужденной паузы. Это будет концерт-импровизация, в котором примут участие мои друзья и соратники», — сказал Мацуев.

Первый в истории «Зарядья» опен-эйр начнется в 19.00 и будет транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра ivi.

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