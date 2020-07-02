Звезда «Зловещих мертвецов» Дэнни Хикс умер от рака

Звезда фильма Сэма Рейми «Зловещие мертвецы 2» Дэнни Хикс умер на 69-м году жизни, сообщает Daily Mail со ссылкой на агентство Full Empire Promotions.

Хикс скончался у себя дома в Калифорнии.

В начале июня артист признался, что у него обнаружили четвертую стадию рака. «Всем людям, которых я никогда не встречу, всем моим 6018 фанатам. У меня плохие новости. Мне осталось жить от года до трех лет», — предполагал Хикс.

Дэнни Хикс регулярно появлялся в фильмах Сэма Рейми: он также снялся в «Человеке Тьмы» , играл небольшие роли в картинах «Человек-паук 2» и «Оз: Великий и Ужасный».