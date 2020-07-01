Кристиан Бэйл может появиться в роли Бэтмена во «Флэше»

Британо-американский актер Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена. Об этом сообщает DCEU Mythic.

Актер, возможно, появится в фильме «Флэш» студии Warner Bros. Также на эту роль рассматривают американского актера Майкла Китона, который играл супергероя в канонических фильмах «Бэтмен» (1989 год) и «Бэтмен возвращается» (1992 год).

Отмечается, что киностудия рассматривает Бэйла на тот случай, если Китон откажется от участия в съемках.

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