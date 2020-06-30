В отношении бывшего актера Сынгаевского заведено уголовное производство

Бывший актер Владимира Сынгаевского предстанет перед судом по делу о мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает «Интерфакс».

Московская прокуратура направила уголовное дело в Бутырский суд для рассмотрения по существу.

Представитель прокуратуры по северо-восточному округу Москвы Людмила Нефедова уточнила, что дело возбуждено в отношении «ранее судимого жителя столицы».

Обвинение утверждено в соответствии со статьями «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», а также «Покушение на мошенничество».

Актер Владимир Сынгаевский исполнял эпизодические роли культовых советских фильмах, в том числе «Д'Артаньян и три мушкетера», «Покровские ворота», а также «Не бойся, я с тобой».