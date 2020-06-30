Умер 98-летний актер Карл Райнер
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Скончался американский 98-летний актер, режиссер и продюсер Карл Райнер, передает портал TMZ.
Сообщается, что Карл Райнер умер 29 июня в окружении родных и близких.
Райнер — обладатель девяти премий «Грэмми». Наиболее известен в США по роли в комедийном сериале «Шоу Дика Ван Дайка», где также был сценаристом, в России — по роли Сола Блума в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена», «Двенадцать друзей Оушена» и «Тринадцать друзей Оушена».
Кроме того, снимался в сериалах «Доктор Хаус» и «Парки и зоны отдыха».