Назван четвертый потерпевший в деле устроившего ДТП Ефремова

В деле артиста Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что это младший сын погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины — Валерий. Новый статус позволит ему участвовать в суде и требовать компенсацию.

До этого потерпевшими были названы брат водителя, его жена и старший сын. С гражданской женой Ириной он прожил последние 22 года, однако ей процессуального статуса не присвоили.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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