The Rolling Stones потребовала от Трампа не использовать песни группы на митингах

Рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа, чтобы тот перестал использовать ее песни на митингах в ходе предвыборной кампании. О этом сообщает британское агентство PA Media со ссылкой на соответствующее заявление музыкантов, которое обнародовала организация по защите авторских прав BMI (Broadcast Music, Inc.).

Отмечается, что Мик Джаггер и другие члены музыкального коллектива считают, что исполнять их композиции без получения лицензии нельзя, поскольку это является нарушением авторских прав. BMI уже оповестила об этом предвыборный штаб Трампа.

«Если Дональд Трамп проигнорирует этот запрет и продолжит [использовать композиции], то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия», — цитирует организацию агентство.

В 2016 году, когда Трамп вел борьбу за пост президента, участники The Rolling Stones уже призывали политика прекратить проигрывать их композиции на предвыборных митингах.