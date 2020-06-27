Шесть человек арестованы за кражу работы Бэнкси во Франции

Шесть человек арестованы по делу о краже работы британского уличного художника Бэнкси из концертного зала «Батаклан» в Париже, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Двое арестованных подозреваются непосредственно в совершении кражи, остальные четверо – в сокрытии преступления, заявил источник.

Ранее работа художника, выполненная на двери запасного выхода из зала «Батаклан», была обнаружена в Италии спустя около полутора лет после исчезновения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украденную дверь «Батаклана» с работой Бэнкси нашли в Италии