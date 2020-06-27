В Голливуде решили снять фильм о первых неделях вспышки COVID-19 в Китае

Голливудская компания SK Global Entertainment начала работу над новым фильмом, который будет рассказывать о первых двух неделях распространения коронавируса в Китае и работе врачей, столкнувшихся с новым смертельным вирусом. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Сценаристом фильма выступит Чарльз Рэндольф, обладатель Оскара за сценарий фильма «Игра на понижение».

По его словам, жанр картины скорее будет определяться как медицинская драма, а не триллер о пандемии.

«Одно дело бороться с монстром. Совсем другое — бороться с монстром во тьме», — считает Рэндольф.

Кинокомпания планирует начать съемки в начале 2021 года в Китае, однако для этого потребуется разрешение властей КНР.

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