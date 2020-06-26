Письмо Бродского продали на аукционе за два миллиона рублей
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Письмо поэта Иосифа Бродского продали а аукционе за 2,2 миллиона рублей, пишет аукционный дом «В Никитском».
«Хитом торгов стал уход рукописного письма Иосифа Бродского, адресованного Т. Румянцевой, которое поэт написал в 1967 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лот стартовал с отметки в 800 тысяч рублей.
Татьяна Румянцева — подруга Бродского. На обеих сторонах письма — рисунки Бродского, а также надписи «Танечка! Это Вы в неуступленной мне курточке», «Всех рисовал я».
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