Письмо Бродского продали на аукционе за два миллиона рублей

Письмо поэта Иосифа Бродского продали а аукционе за 2,2 миллиона рублей, пишет аукционный дом «В Никитском».

«Хитом торгов стал уход рукописного письма Иосифа Бродского, адресованного Т. Румянцевой, которое поэт написал в 1967 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лот стартовал с отметки в 800 тысяч рублей.

Татьяна Румянцева — подруга Бродского. На обеих сторонах письма — рисунки Бродского, а также надписи «Танечка! Это Вы в неуступленной мне курточке», «Всех рисовал я».

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