Ахеджакова обеспокоилась возможными проблемами Серебренникова с выездом за границу

У режиссера Кирилла Серебренникова, получившего условный срок по делу «Седьмой студии», могут возникнуть проблемы при выезде за границу. Об этом «Газете.Ru» рассказала народная артистка России Лия Ахеджакова.

«Когда люди полностью невиновные получают условный срок, это тоже поражение в правах. Я не знаю, смогут ли они ездить за границу. Кирилл – это европейский человек. Ему сейчас надо в Цюрихе оперу ставить, ему надо в Штутгарт, ему надо в Авиньон. Я не знаю – он сможет ездить или нет? И вообще – я не считаю, что это победа. Я считаю, что это возмутительно просто. Весь этот процесс, эти запугивания», — сказала она.

Ранее суд признал Серебренникова виновным в хищении почти 129 млн рублей и приговорил его к трем годам условно. Обвинение просило для режиссера шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин также получили условные сроки. Всем троим было назначено взыскание в размере 129 миллионов рублей и запрет занимать административные должности.

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