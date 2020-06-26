Собчак прибыла на церковный суд над схиигуменом Сергием
На заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова) приехала телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ.
При этом сам нарушивший указ правящего архиерея и запрет на священнослужение схиигумен на заседание не прибыл.
Как отмечается, Собчак планирует сделать про схиигумена Сергия фильм.
Ранее стало известно, что запрещенный в служении схиигумен Сергий (Сергей Романов) взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Сергий не раз выступал против закрытия церквей на фоне пандемии коронавируса, называл инфекцию мифом и вел службы, несмотря на запреты епархии.
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