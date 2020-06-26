Суд считает, что Серебренников похитил почти 129 млн рублей

Мещанский суд Москвы в пятницу пришел к выводу, что преступная группа во главе с режиссером Кириллом Серебренниковым похитила почти 129 млн рублей, выделенных по завышенным сметам на театральный проект «Платформа». Об этом сообщает ТАСС.

«Ущерб государству от действий группы во главе с Серебренниковым составил 128 млн 974 тыс. рублей», — заявила судья Олеся Менделеева.

Так, суд признал Серебренникова и еще двух фигурантов дела — продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского — виновных в хищениях.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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