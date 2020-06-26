Апфельбаум переквалифицировали обвинение по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд переквалифицировал обвинение экс-сотруднице Минкультуры России Софье Апфельбаум. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, согласно приговору, обвинение было переквалифицировано в халатность с мошенничества.

В тексте документа также уточняется, что бывшая чиновница не была осведомлена о «преступных намерениях» режиссера Кирилла Серебренникова.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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