Суд постановил, что Апфельбаум не знала о преступных планах Серебренникова

Мещанский московский суд постановил, что экс-сотрудница Минкультуры России Софья Апфельбаум не знала о преступных намерениях режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает РИА «Новости».

В приговоре, который зачитывает судья Олеся Менделеева, сказано, что Апфельбаум была «не осведомленной о действиях преступной группы…».

Как уточняется в обвинении, экс-чиновница занималась проверкой творческих отчетов проекта «Платформа».

Ранее Софья Апфельбаум не упоминалась в приговоре. Участниками хищений, согласно тексту документа, признаны Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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