Суд выносит обвинительный приговор Серебренникову

Мещанский суд Москвы признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере», — говорится в заявлении судьи Олеси Менделеевой.

При этом судья не указала на виновность четвертой фигурантки дела — Софьи Апфельбаум.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн-трансляции.