Экс-директор Элины Быстрицкой получила 3,5 года колонии

Бывшего директора и помощницу актрисы Элины Быстрицкой Ксению Рубцову приговорили к трем с половиной годам за мошенничество, сообщает РИА «Новости».

Рубцова признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Суд назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, Рубцова должна выплатить семье Быстрицкой 34 млн 600 тысяч рублей.

По данным СМИ, Рубцова была директором Быстрицкой. На нее была оформлена нотариальная доверенность на снятие денег со счета. По данным следствия, за год Рубцова сняла 38 млн рублей, из которых на себя потратила 25 млн.

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