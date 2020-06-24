Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве

Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс «Дорога памяти», пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Появление Главного храма Вооруженных Сил России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России — это сила, талант и вера», — сказал Кустурица.

Как рассказали в Минобороны, режиссер больше всего впечатлился образом Спаса Нерукотворного на центральном куполе храма.

Более того, Кустурица оставил запись в книге почетных гостей. Также он сравнил работу по строительству храма с искусством Леонардо да Винчи.

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