Продюсер Харламова не удивилась его разводу с Асмус

Продюсер Олеся Сазыкина, работавшая вместе с юмористом Гариком Харламовым с 2003 года, в беседе с «Пятым каналом» не удивилась его разводу с актрисой Кристиной Асмус.

Сазыкина указала на то, что Асмус якобы увела его у предыдущей жены Юлии Лещенко. «Вот оно через восемь лет имеет свои плоды», — заявила она. Также, по ее словам, у Харламова тяжелый характер. «Он все время ворчал, либо прикалывался, а ему верили. Он очень недисциплинированный. Мог опоздать, его все могли ждать по часу-полтора, по два. Потом мы уже начали, если съемка начинается в восемь, говорить, что надо быть в пять: тогда к восьми он приезжал», — вспоминает она.

Ранее стало известно, что Асмус и Харламов разводятся. На своих страницах в Instagram звезды заявили, что не собираются раскрывать причины развода, но фильм «Текст» и самоизоляция не имеют отношения к этому решению.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Пандемия и «Текст» не виноваты»: Харламов и Асмус разводятся

— «Нет ничего бесконечного»: Харламов и Асмус разводятся

— Сябитова назвала «хайпом» посты Асмус и Харламова о разводе