Умер артист балета Николай Фадеечев

Советский и российский артист балета, народный артист СССР Николай Фадеечев скончался на 88-м году жизни, сообщил в Facebook балетмейстер Валерий Лагунов.

Новость о смерти артиста он назвал чрезвычайно печальной. «Ушел из жизни изумительный, невероятный, талантливый и порядочный человек — личность, первый премьер Большого балета мирового значения», — написал он.

Николай Фадеечев после учебы в Московском хореографическом училище в 1952 году был принят в балетную труппу Большого театра, где танцевал в течение 25 лет. Снялся в кинофильме-балете «Лебединое озеро», кинофильме-концерте «Балерина» и других. Долгое время танцевал с Майей Плисецкой и Галиной Улановой. В 1977 году стал педагогом-репетитором Большого театра, обучал Сергея Филина, Николая Цискаридзе и др.