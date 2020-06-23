Прилучного заметили со звездой «Папиных дочек» после развода с Муцениеце
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актера Павла Прилучного заметили в Санкт-Петербурге со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, сообщает Telegram-канал «Курятник».
Карпович и Прилучный вместе играют в спектакле «Косметика врага». Как утверждают в окружении артиста, они сблизились еще до развода Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце, официально состоявшегося 15 июня.
Официально слухи об отношениях пара не комментировала.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Муцениеце и Прилучный официально развелись и поделили имущество
— Коммунальщики отсудили у Прилучного 80 тысяч рублей