Прилучного заметили со звездой «Папиных дочек» после развода с Муцениеце

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Актера Павла Прилучного заметили в Санкт-Петербурге со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, сообщает Telegram-канал «Курятник».

Карпович и Прилучный вместе играют в спектакле «Косметика врага». Как утверждают в окружении артиста, они сблизились еще до развода Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце, официально состоявшегося 15 июня.

Официально слухи об отношениях пара не комментировала.

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