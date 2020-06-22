Адвокат раскрыл подробности развода Асмус и Харламова

Адвокат Анатолий Кучерен, представляющий интересы Кристины Асмус, рассказал РЕН ТВ, что пара начала бракоразводный процесс полтора месяца назад.

По его словам, актриса и резидент Comedy Club Гарик Харламов начали подготовку документов еще «месяц-полтора» назад, однако произошла задержка из-за карантина.

В ближайшие дни, как отметил Кучерен, заявление будет подано. Комментировать причину развода он не стал, подчеркнув, что об этом могут говорить только сами Асмус и Харламов.

Адвокат рассказал, что они остаются в хороших отношениях и продолжают заниматься воспитанием дочери.

Ранее стало известно, что Асмус и Харламов разводятся. На своих страницах в Instagram звезды заявили, что не собираются раскрывать причины развода, но фильм «Текст» и самоизоляция не имеют отношения к этому решению.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Пандемия и «Текст» не виноваты»: Харламов и Асмус разводятся

— «Нет ничего бесконечного»: Харламов и Асмус разводятся

— Сябитова назвала «хайпом» посты Асмус и Харламова о разводе