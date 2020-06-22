Организаторы перенесли церемонию вручения «Золотого глобуса» из-за коронавируса

Ежегодная церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» перенесена на 28 февраля 2021 года из-за пандемии коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление организаторов мероприятия.

«Мы рады объявить о том, что 78-я ежегодная премия «Золотой глобус» состоится в воскресенье, 28 февраля 2021 года», — сообщили организаторы.

«Золотой глобус» — американская премия, которую присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за работу в кинематографе и телевизионных картинах.

Как правило, церемония вручения награды проходит в январе.

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