Гособвинение назвало вину Серебренникова по делу «Седьмой студии» доказанной

Гособвинение назвало доказанной вину режиссера Кирилла Серебренникова и фигурантов так называемого дела «Седьмой студии» в мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

Сейчас государственное обвинение настаивает, что судом должен быть постановлен обвинительный приговор в отношении каждого из подсудимых. Об этом заявил прокурор Михаил Резниченко в прениях сторон по делу на заседании Мещанского суда Москвы.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Театральные деятели просят Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

— Серебренников снимет сериал о Тарковском

— Третья экспертиза по делу Серебренникова заявила о похищении 129 млн рублей